Глаза группировки «Восток» в небе над Верхней Терсой не дают противнику передышки. Даже глубоко эшелонированную оборону ВСУ видно сверху как на ладони. Как только дрон обнаруживает опорный пункт в лабиринтах траншей, следует немедленное огневое поражение.

Мобильные группы операторов выдвигаются налегке: в рюкзаках пульты и FPV-дроны. Боеприпасы получают у сапёров. Самый опасный этап — преодоление открытых участков.

«Самое важное — это скорость», — отмечают бойцы.

В замаскированной точке в гуще леса работает команда. Главное — убрать волокно после каждого вылета, чтобы оно не бликовало на солнце. Основное оружие — новейшие FPV-дроны на оптоволокне. Их преимущество: волокно не давится средствами РЭБ, качество видео и управление лучше.

Цель — обнаруженный разведкой ретранслятор противника. Его уничтожение выводит из строя узел связи боевиков. Когда связь нарушена, в дело идут FPV-дроны. Точечными ударами операторы довершают разгром.

Так была уничтожена вражеская точка управления БПЛА и «Леопард» противника, который маскировался несколько дней.

«Ночью человек вышел покурить, мы его и засекли», — рассказывает командир операторов с позывным Терех в беседе с телеканалом «Звезда».

На рубеже Верхняя Терса — Воздвижевка наши подразделения вскрыли бреши в обороне ВСУ. Воины-дальневосточники стремительно продвигаются через уязвимые участки вражеских позиций к железной дороге и берегам реки Гайчур.

На Запорожском направлении после освобождения Чаривного создан плацдарм для выхода к узлу обороны Комсомольское — Новосёловка — Егоровка — Омельник. Продолжаются бои северо-западнее Александрограда в направлении Лесного.

А ранее Life.ru писал, что российские войска перешли к системе непрерывного давления на Украину. По словам подпольщика Сергея Лебедева, теперь основная задача — не разовый прорыв, а удержание украинской инфраструктуры, ПВО, логистики и нервной системы страны в состоянии постоянной перегрузки.