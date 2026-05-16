16 мая, 14:32

ВСУ ушли под землю: Боец Грек описал сеть скрытых ходов в Чаривном

Обложка © Gettyimages / Anadolu

Украинские военные в Чаривном Запорожской области использовали подземные коммуникации как укрытия и фактически жили под землёй. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Грек ТАСС.

По его словам, противник старался почти не появляться на поверхности. Подземные ходы позволяли украинским подразделениям перемещаться скрытно и избегать открытых участков местности.

Такая система, как отметил боец, помогала ВСУ удерживаться в населённом пункте и осложняла их обнаружение. Военные могли использовать тоннели не только для укрытия, но и для переходов между позициями.

Восемь областей, десятки целей: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине

Накануне Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Чаривное в Запорожской области. Его взяли бойцы группировки войск «Восток». За прошедшую неделю российские военные освободили три населённых пункта. Бои за Чаривное были продолжительными, поскольку ВСУ использовали подготовленные позиции и подземные коммуникации. В ходе освобождения населённого пункта подразделения «Востока» уничтожили более роты украинских военных. Основные потери пришлись на 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

Николь Вербер
