Бойцы группировки войск «Восток» ВС РФ освободили населённый пункт Чаривное в Запорожской области, сообщило Минобороны. Всего за прошедшую неделю было взято три населённых пункта.

«Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Чайковка Харьковской области. <…> Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Средства ПВО отразили одну крупнейших атак. Уничтожено 355 беспилотников самолётного типа над почти 20 регионами страны.