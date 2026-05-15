15 мая, 10:48

Бойцы «Востока» в ходе освобождения Чаривного уничтожили свыше роты ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе освобождения Чаривного в Запорожской области уничтожили свыше роты солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, бои за населённый пункт были продолжительными. Основная часть потерь пришлась на подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

«Воинами-дальневосточниками в результате продолжительных боев было уничтожено свыше роты живой силы из состава 225 ошп ВСУ, более 10 единиц ББМ, 7 наземных роботизированных комплексов, 23 гексокоптера типа „Баба-яга“», — говорится в сообщении.

Также, по данным источника, в ходе боёв были уничтожены более десяти боевых бронированных машин, семь наземных роботизированных комплексов и 23 тяжёлых гексакоптера.

Чаривное находится в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продолжают действовать на этом направлении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Средства ПВО отразили одну крупнейших атак. Уничтожено 355 беспилотников самолётного типа над почти 20 регионами страны.

