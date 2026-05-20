«‎Оборонные» деревья сбили дрон ВСУ в Ставрополе: боевая часть упала на кладбище

В Ставрополе экстренные службы работают на месте падения невзорвавшегося беспилотника в Октябрьском районе. БПЛА «сбили» деревья, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, после инцидента вторую смену в школах края решили перевести на дистанционное обучение. Позже губернатор уточнил, что беспилотник зацепился за верхушки деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть дрона упала на территорию Успенского кладбища, а остальные фрагменты оказались на территории детского сада. Детей и сотрудников учреждения оперативно перевели в безопасное место. По словам Владимирова, угрозы их жизни нет.

«Все службы продолжают работу на месте. Боевая часть уже обезврежена, проводятся другие мероприятия по устранению последствий инцидента», — сообщил губернатор.

Ранее Life.ru писал, что за ночь над регионами РФ сбили 273 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над Азовским и Чёрным морями.