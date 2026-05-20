ПВО за утро уничтожила 3 украинских дрона в Ленинградской области
Утром 20 мая системы противовоздушной обороны сбили 3 украинских беспилотника над Ленинградской областью на фоне закрытия аэропорта Пулково. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Сегодня утром силами ПВО сбито 3 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал глава региона. Данные о возможных разрушениях на земле из-за налёта дронов не приводятся.
Вчера днём губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над территорией региона было сбито семь украинских беспилотников. Из-за этой ситуации аэропорт Пулково временно прекратил приём и отправку рейсов, из‑за чего два самолёта Uzbekistan Airways, следовавшие из Узбекистана в Санкт-Петербург, не смогли совершить посадку.
