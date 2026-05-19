Губернатор Дрозденко: Силами ПВО сбито семь БПЛА над Ленинградской областью

Над Ленинградской областью сбили уже семь беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, добавив, что боевая работа продолжается.

«На данный момент силами ПВО сбито семь БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал он.