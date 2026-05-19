Губернатор Дрозденко: Силами ПВО сбито семь БПЛА над Ленинградской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Над Ленинградской областью сбили уже семь беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона
Александр Дрозденко, добавив, что боевая работа продолжается.
«На данный момент силами ПВО сбито семь БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал он.
Ранее губернатор предупреждал о введении режима воздушной опасности из-за беспилотников. На этом фоне аэропорт Пулково приостановил приём и отправку рейсов. Поэтому два самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшие из Узбекистана в Санкт-Петербург, не смогли приземлиться.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.