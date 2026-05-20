Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Президент России Владимир Путин вместе с вице-премьерами и министрами встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сегодня, 20 мая. Переговоры прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине.

Во встрече приняли участие представители российской делегации, включая министра иностранных дел Сергей Лавров, первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяну Голикову, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко.

Также на переговорах присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в КНР Игорь Моргулов, глава Центробанка Эльвира Набиулина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и другие представители правительства. В состав делегации также вошли министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Андрей Никитин, министр строительства Ирек Файзуллин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее в ходе визита Владимира Путина в Пекин Россия и Китай подписали около 40 документов. Президент на церемонии в Доме народных собраний сообщил, что стороны заключили соглашения на разных уровнях — межведомственном, межправительственном и корпоративном. Примерно половину из них подписали в присутствии глав государств. Вторую половину — во время переговоров делегаций в расширенном формате.