XXX фестиваль имени Достоевского пройдёт в Великом Новгороде и Старой Руссе

С 29 октября по 2 ноября 2026 года в Великом Новгороде и Старой Руссе пройдёт XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского. В этом году фестиваль отмечает юбилей — 30 лет, а также приурочен к 205-летию со дня рождения писателя.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов отметил, что фестиваль стал одним из главных культурных событий региона. В прошлом году его посетили более шести тысяч зрителей. По его словам, в этот раз программа будет ещё насыщеннее и ярче. Президент фестиваля — народный артист России Михаил Пореченков поделился, что с нетерпением ждёт встречи с интересными людьми и новых интерпретаций великих текстов русской литературы.

«Осенью на новгородской земле мы вновь встретимся с интересными людьми и снова убедимся, насколько по-разному могут звучать и интерпретироваться великие тексты русской литературы. Нас ждёт множество открытий, и я уже с нетерпением предвкушаю эти знакомства и впечатления», – сказал он.

Чтобы попасть на фестиваль театры и коллективы могут подать заявку на участие до 1 сентября 2026 года. Кроме того, для незавершённых постановок (премьера которых намечена на 2027 год) работает отдельный конкурс. Заявки также принимаются до 1 сентября. Участники не должны получать гранты или поддержку от других конкурсов.

В прошлом году победителем стал эскиз «Три» от проекта «Кстати театр» (режиссёр Екатерина Половцева). Авторы получили грант на полноценную постановку и покажут её на юбилейном фестивале. Победители этого года также получат аналогичную поддержку. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России и Росконцерта. Организатором выступает правительство Новгородской области.

