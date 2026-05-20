Работавшая в РФ студия Зеленского, подарившая миру «Бабушку лёгкого поведения», закрылась

Киностудия «Вайсберг пикчерз», одним из совладельцев которой до 2019 года был Владимир Зеленский, официально закрыта в России из-за нулевой прибыли и провальных сборов новых фильмов. Об этом сообщает Mash.

ООО работало на российском рынке с 2012 года, выпускав комедийные картины вроде «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка лёгкого поведения». Основной пакет акций (75%) принадлежал кипрскому офшору Green Family Ltd, где совладельцами числились Зеленский и тот самый продюсер «Квартала 95» Тимур Миндич, ставший объектом уголовного дела в Незалежной. Оставшиеся 25% держал режиссёр Марюс Вайсберг. В 2019 году Зеленский и Миндич вышли из бизнеса, а Вайсберг стал единственным владельцем.

Ситуация оставалась критической: чистые активы студии составили всего 10 тысяч рублей, новые фильмы регулярно не окупались. Например, драма «Вниз» (2025) собрала 47,28 млн рублей, комедия «Бабушка лёгкого поведения – 2» при бюджете около 90 млн принесла лишь символическую прибыль, а «Уволить Жору» (2026) рухнула на второй неделе на 70% после старта в 63 млн.

В итоге налоговые органы ликвидировали ООО. Сам Вайсберг отметил, что студия фактически не работала. Основной актив режиссёра теперь работает под названием «Вайс Филмс».

