Счета заблокированы, долги растут: Сын Бари Алибасова оказался на грани банкротства

Предприниматель Бари Алибасов-младший задолжал по кредитам 465 тысяч рублей. Как выяснила «Газета.ru», исполнительное производство возбудили после блокировки банковских счетов из-за долга перед ФНС.

Информация о новой задолженности (кроме ипотеки) появилась на сайте судебных приставов 13 мая. Также у сына музыканта по-прежнему не погашены налоги и сборы на сумму 876 тысяч рублей.

Счета его ИП, к которым ограничили доступ, до сих пор заблокированы. Предпринимателю нужно выплатить ФНС свыше 1,8 млн рублей. В апреле налоговая служба по Кировской области направила в Арбитражный суд Москвы иск о признании Алибасова-младшего банкротом.

Напомним, что счета сына Бари Алибасова заблокировали ещё в августе 2025 года. ФССП взыскивает с Алибасова-младшего не только основную сумму долга в 600 тысяч рублей, но и исполнительский сбор в размере 42,3 тысячи рублей, начисленный за несвоевременную оплату. В апреле 2026-го стало известно, что ФНС подала на него в суд с требованием признать банкротом из-за долга.