Регион
10 марта, 10:11

Сын Бари Алибасова раскрыл причину потасовки с десятой супругой

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Продюсер Бари Алибасов-младший опроверг обвинения в избиении десятой супруги, появившиеся в соцсетях. В беседе с «Абзацем» он объяснил, что речь идёт о защите психологического состояния дочери, так как мать якобы находилась в состоянии зависимости.

По его словам, конфликт произошёл в день рождения дочери. Женщина ворвалась на съёмку, начала кричать, ребёнок расплакался. Алибасов был вынужден закрыть дверь. Ещё в январе он перевёз дочь в Москву, так как супруга якобы лечилась от зависимости, но случился рецидив.

Забыли расходники в глазу: Десятая жена сына Бари Алибасова ослепла из-за «врачей-склеротиков»

Сейчас в Нижнем Новгороде идёт суд: жена требует денег и проживания дочери в её однокомнатной квартире. Сын Бари Каримовича подчеркнул, что избегает публичных обвинений, чтобы не навредить её карьере.

«Но если адвокат посчитает, что текущие шаги Арины могут дать ей какой-то шанс на выигрыш в суде за счёт того, что она меня поливает в интернете, я буду подавать на лишение родительских прав», — заключил Алибасов-младший.

Вставший на ноги после череды болезней Бари Алибасов возродил «Интеграл» спустя 60 лет

Напомним, в минувшем году сын Бари Алибасова погряз в долгах. Предприниматель столкнулся с блокировкой банковских счетов из-за налоговой задолженности, которая превысила 700 тысяч рублей.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

