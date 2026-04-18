18 апреля, 17:56

ФНС банкротит Бари Алибасова-младшего из-за долга в 1,9 млн рублей

Бари Алибасов-младший. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Похоже, у Бари Алибасова-младшего возникли серьёзные проблемы с законом. Как сообщает SHOT, Федеральная налоговая служба подала на него в суд с требованием признать банкротом. Причина – долг перед налоговой, который составляет почти два миллиона рублей.

Оказалось, что сын продюсера, будучи индивидуальным предпринимателем, задолжал ФНС 1,9 миллиона рублей, и теперь УФНС по Кировской области добивается его банкротства через Арбитражный суд Москвы.

Компания ООО «БСБА», принадлежащая Алибасову-младшему, последний раз отчитывалась о прибыльности в 2021 году, когда её доход составил 2 миллиона рублей. С мая 2023 года организация прекратила подачу налоговой отчётности, что привело к блокировке её счетов ФНС в 2024 году.

Налоговые счета Дани Милохина заблокировали в России из-за долга
Ранее сообщалось, что российские приставы прекратили поиски Ирины Шейк из-за неуплаты налогов. Ведомство безуспешно пыталось взыскать задолженность с супермодели на протяжении четырёх лет.

Наталья Демьянова
