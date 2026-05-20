Путин заявил, что премьера Госсовета КНР Ли Цяна ждут в России

Премьера Государственного совета КНР Ли Цяня ждут с визитом в России, заявил президент Владимир Путин. Глава государства обратился к нему в ходе личной встречи в Пекине.

«Мы ждём вас с визитом в России», — сказал российский лидер.

Напомним, после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин начал встречу с Ли Цяном. В мероприятии также принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.