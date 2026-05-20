Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте с грозами и ливнями

В пятницу Москву пересечёт один из холодных атмосферных фронтов, который проявит себя кратковременными ливнями и возможной грозой, после чего температура понизится, заявила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По её словам, снижение температуры приблизит погоду к климатической норме.

Погода в столице станет более комфортной. В субботу ночью ожидается от 13 до 18 градусов тепла, днём — около 25. В воскресенье температура останется примерно на уровне субботней, но осадков уже не будет. Большинство людей вздохнут с облегчением, поскольку душные ночи при жаркой погоде крайне неблагоприятны для пожилых и метеозависимых.

«С точки зрения здоровья это снижение жары пойдёт только на пользу», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Тем временем в Москве температура воздуха впервые поднялась до 30 градусов. Жару зафиксировали сразу на нескольких городских метеостанциях.