ВЦИОМ узнал, что большинство россиян выбирают VK Видео

Большинство российских интернет-пользователей смотрят длинные горизонтальные видео хотя бы через один видеосервис. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении Life.ru.

Согласно результатам опроса, самым популярным сервисом для просмотра длинных видео среди россиян стал VK Видео — платформой пользуются 61% интернет-аудитории. На втором месте находится RUTUBE с показателем 49%, а третью строчку занял YouTube — 44%.

Если говорить о регулярном использовании, то VK Видео также оказалось лидером: раз в неделю и чаще сервисом пользуются 50% опрошенных. Далее следуют YouTube (42%) и RUTUBE (35%).

При этом именно YouTube показал самый высокий уровень оттока аудитории. По данным исследования, 43% россиян раньше пользовались платформой, но сейчас перестали. У других площадок — VK Видео, RUTUBE, Дзена и Одноклассников — показатель ушедшей аудитории оказался значительно ниже.

По уровню спонтанной узнаваемости среди платформ для просмотра длинных видео лидирует VK Видео — сервис назвали 57% опрошенных. Далее идут YouTube (52%) и RUTUBE (50%). Исследование также показало, что 39% интернет-пользователей продолжают смотреть телевизионный контент в интернете — либо в записи, либо в формате прямых эфиров телеканалов.

При этом мнения о будущем телевидения разделились почти поровну: 45% россиян считают, что видеосервисы со временем смогут заменить традиционное ТВ, а 44% с этим не согласны. Даже среди тех, кто пока смотрит телеканалы только по телевизору, почти треть допускает, что видеосервисы в будущем потеснят телевидение.

Ранее Life.ru рассказывал, что в блоке «Обзор» юзерам становятся видны виджеты с актуальной статистикой по их каналу плюс данные о роликах, которые набрали больше всего просмотров или были выложены последними. В блоке «Обзор» пользователи видят виджеты с текущей статистикой по каналу, а также данные о роликах, набравших больше всего просмотров или загруженных последними.