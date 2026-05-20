20 мая, 11:19

Доля расчётов наличными деньгами в России достигла 30%

Российские рубли.

По итогам апреля доля расчётов наличными деньгами в России достигла 30 процентов от общего числа всех платёжных операций. Это следует из данных, опубликованных журналом Forbes.

Для сравнения: в первом квартале текущего года показатель составлял 28 процентов, а годом ранее, в первом квартале 2025-го, — лишь 25 процентов. Чаще всего россияне предпочитают бумажные купюры при оплате продуктов питания, мебели и товаров для автомобилей. Эксперты называют происходящее локальной тенденцией, отмечая, что доля наличных растёт уже несколько кварталов подряд.

Ранее согласно данным ЦБ за четвёртый квартал 2025 года, Северный Кавказ стал лидером по спросу на наличные: в Чечне на одного жителя приходится почти 22 тысячи рублей в месяц, в Ингушетии — около 14,5 тысячи, в Дагестане — 12,2 тысячи, в Карачаево-Черкесии — 8,9 тысячи, в Северной Осетии — 8,7 тысячи. В трёх регионах, наоборот, вносили больше, чем снимали: Магаданская область (почти 5 тысяч рублей на человека), Ленинградская область (1,6 тысячи) и Адыгея (около 500 рублей).

Анастасия Никонорова
