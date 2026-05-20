20 мая, 11:35

В Москве 22-летний посетитель тира скончался после ранения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

В минувший вторник, 19 мая, в одной из столичных больниц скончался 22-летний москвич, получивший ранение в стрелковом клубе в районе Ростокино, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, молодой человек неоднократно посещал тир на улице Сельскохозяйственная.

Парень казался довольно адекватным, однако позже выяснилось, что он состоял на учёте в психдиспансере и имел инвалидность. Уточняется, что ЧП произошло в 16:35, медики доставили раненого в больницу, но не смогли его спасти.

Профессор ВШЭ умер после тренировки в одном из фитнес-клубов Москвы

Ранее во время экскурсии на Останкинской телебашне в Москве скончался 43-летний мужчина. Предварительная причина — остановка сердца, вызванная приступом острого страха высоты.

