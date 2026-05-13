Мужчина умер на смотровой площадке Останкинской башни из-за страха высоты

Во время экскурсии на Останкинской телебашне в Москве скончался 43-летний мужчина. Предварительная причина — остановка сердца, вызванная приступом острого страха высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поднявшись на смотровую площадку на отметке 340 метров, посетитель внезапно посинел, упал и потерял сознание. Прибывшие по вызову врачи оперативно начали реанимационные мероприятия, однако спасти пациента им не удалось.

Ранее у 48-летней жительницы Петрозаводска остановилось сердце после того, как она испугалась внезапного телефонного звонка и потеряла сознание. Рядом оказался супруг, который успешно провёл реанимацию и вызвал скорую.