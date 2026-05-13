Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:03

Мужчина умер на смотровой площадке Останкинской башни из-за страха высоты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Mazaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Mazaev

Во время экскурсии на Останкинской телебашне в Москве скончался 43-летний мужчина. Предварительная причина — остановка сердца, вызванная приступом острого страха высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поднявшись на смотровую площадку на отметке 340 метров, посетитель внезапно посинел, упал и потерял сознание. Прибывшие по вызову врачи оперативно начали реанимационные мероприятия, однако спасти пациента им не удалось.

В Москве на приёме у психолога умерла преподаватель вуза
В Москве на приёме у психолога умерла преподаватель вуза

Ранее у 48-летней жительницы Петрозаводска остановилось сердце после того, как она испугалась внезапного телефонного звонка и потеряла сознание. Рядом оказался супруг, который успешно провёл реанимацию и вызвал скорую.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar