20 мая, 11:58

ПВО за пять часов сбила 94 украинских БПЛА над 15 регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Российские средства противовоздушной обороны в течение пяти часов перехватили и ликвидировали 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атака была отражена над обширной территорией, доложили в Минобороны России.

Согласно сводке, с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским, Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее 20 мая Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 780 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы, а также уничтожили зенитную самоходную установку Gepard. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха сборки дронов и места их хранения, использовавшиеся в интересах ВСУ.

Анастасия Никонорова
