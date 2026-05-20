Зеленский заявил об усилении Черниговско-Киевского направления из-за «угрозы»

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилят присутствие на Черниговско-Киевском направлении. Об этом он сообщил по итогам заседания ставки.

По словам Зеленского, во время совещания были рассмотрены данные разведки о якобы планах Москвы проводить наступательные операции на севере. Также, как заявил киевский диктатор, он поручил МИД подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия на Белоруссию.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил ввести «аэропортное» перемирие с Россией. Бывший шоумен также заявил, что для Киева сейчас важнее всего усиление украинской ПРО.