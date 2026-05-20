Nvidia раскрыла серьёзные уязвимости в драйверах видеокарт и призвала обновиться
Nvidia сообщила о семи новых уязвимостях в драйверах видеокарт и программном обеспечении vGPU. Информация опубликована в майском бюллетене безопасности на официальном сайте поддержки компании.
По оценке производителя, часть проблем относится к высокому уровню опасности, остальные — к среднему. Некоторые сбои теоретически могут позволить злоумышленникам менять данные или запускать произвольный код. Под угрозой оказались разные семейства графических решений, включая GeForce, Nvidia RTX, Quadro, Tesla и NVS.
Компания рекомендовала пользователям не откладывать установку свежих драйверов. Для Windows перечисленные уязвимости, как уточнили в Nvidia, закрыты начиная с версии 596.36. Отдельное предупреждение адресовано корпоративным клиентам и пользователям облачного гейминга. Им советуют обновить vGPU и Cloud Gaming через официальный портал Nvidia.
Ранее волна интереса к ИИ спровоцировала в России небывалый рост цен на видеокарты. В декабре 2025 года экономит заявил, что стоимость этих комплектующих может снизиться уже в 2026 году из-за новых технологичных решений.
