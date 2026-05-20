20 мая, 12:38

В Пекине началось ключевое событие переговоров РФ и Китая: Путин и Си встретились за чаем

Обложка © Life.ru

ВДоме народных собраний в Пекине проходит чаепитие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Неформальная встреча проходит в узком составе — в формате «4+4». Президента РФ сопровождают помощник Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Как ранее заявляли в Кремле, чаепитие станет ключевым событием визита Путина в Пекин. Именно этот формат считается наиболее значимым для обсуждения ключевых тем — за закрытыми дверями и в дружеской обстановке. Встреча никак не регламентирована по времени.

Напомним, что официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они прошли в Доме народных собраний в рамках официального визита российского лидера в Китай. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа. После этого главы государств подписали целый чемодан (без преувеличения) документов, сделали заявления для прессы и посетили выставку.

Александра Вишнякова
