Блогер Косенко глубже закопался в сугроб нелепой отмазкой за скандальное видео с сыном

Блогер Сергей Косенко, который стал фигурантом уголовного дела после того, как бросил в сугроб своего двухмесячного сына, рассказал, что виноваты в его поступке жена и няня малыша. Женщины якобы не предупредили его, как нужно обращаться с младенцем, а сам он об этом не догадывался. Об этом блогер заявил в интервью Юрию Дудю*.

«Когда только два месяца ребёнку, то ты как отец не до конца понимаешь всё. Если бы реально кто-то мне сказал, если бы я подумал, что это угрожает безопасности, то 100% я бы этого не делал», — сказал Косенко.

Блогер считает, что общественность слишком остро отреагировала на инцидент с младенцем. Он добавил, что на видео всё действительно выглядит чрезмерным, а вот в реальной жизни это якобы был шуточный, небольшой бросок в сугроб «под контролем».

Напомним, блогер Сергей Косенко скандально прославился тем, что в январе 2024 года опубликовал видео, где бросает двухмесячного сына в сугроб — ролик вызвал огромный скандал, привёл к возбуждению уголовного дела, международному розыску и заочному аресту в России. Косенко пытался сначала оправдаться, что якобы бросал муляж-куклу, а не ребёнка. Сейча мужчина живёт на две страны: США и ОАЭ. Он опасается приезжать в РФ из-за проблем с законом.

