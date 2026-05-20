«Фраер мой сердешный...» Донцову просят научить зэчек строчить маститые малявы ждунам на воле

Актриса Эвелина Блёданс предложила писательнице Дарье Донцовой помочь осуждённым женщинам наладить переписку с людьми на свободе. Об этом она сказала в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Поводом стал разговор о романах с заключёнными и о том, как по-разному общество относится к мужчинам и женщинам в колониях. Донцова, возглавляющая общественный совет при ФСИН, отметила, что женщин после приговора обычно почти никто не ждёт, а мужчины редко готовы знакомиться с ними по письмам.

«Даша помогите им писать красивые письма на волю», — сказала Блёданс.

Затем актриса вспомнила историю знакомой, которая вышла замуж за молодого заключённого, помогала ему деньгами и ждала освобождения. Однако после выхода мужчины на свободу этот союз не принёс ей счастья, а закончился тяжёлыми переживаниями.

Блёданс добавила, что женщины, ожидающие партнёров из тюрьмы, нередко попадают в эмоциональную зависимость. Мужчин, которые из заключения пытаются устраивать личную жизнь за счёт женщин на свободе, артистка призвала не втягивать других в свои проблемы.

Ранее Life.ru рассказывал, что количество заключённых в России сократилось до 282 тысяч. Таким образом, в конце 2021 года в местах «не столь отдалённых» содержалось 465 тысяч человек, а теперь это число уменьшилось почти вдвое.