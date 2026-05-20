Специальная военная операция
20 мая, 13:11

«Крылья Советов» оставили Булатова и назначили нового главу совета директоров

Вячеслав Федорищев на встрече с руководством «Крылья Советов». Обложка © Telegram / Федорищев. Официально

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил Максима Симонова в должности председателя совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

По итогам анализа выступления команды в завершившемся сезоне было принято решение сохранить на посту главного тренера Сергея Булатова. Как уточняется, специалисту предложат новый контракт.

Булатов возглавил самарскую команду в апреле, когда клуб находился в зоне стыковых матчей. Под его руководством «Крылья Советов» провели восемь встреч, набрали 11 очков и завершили сезон на 11-м месте в турнирной таблице.

Ранее власти Самарской области заявили о намерении закрыть долг «Крыльев Советов» перед компанией «РТ-Капитал», которая входит в структуру «Ростеха». Речь идёт о займе на сумму 897 млн рублей, выданном клубу около десяти лет назад. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что эти средства предоставлялись не как спонсорская помощь, а именно как возвратный заём.

