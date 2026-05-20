Шансон-певица Юдаева 7 лет ждала любимого из тюрьмы, а он вышел и снова сел

Шансон-исполнительница Светлана Юдаева стала героиней программы «Пусть говорят», где обсуждали женщин, годами ждущих мужчин из мест лишения свободы. Артистка призналась, что сама оказалась в такой истории во время гастролей в Томске — в неё влюбился заключённый, и завязался роман.

Отношения стали серьёзными, и Юдаева ждала своего избранника долгих семь лет. После освобождения они прожили вместе несколько лет, которые певица называет одними из самых счастливых в жизни.

«Он построил мне беседку с мангалом, мы с ним сходили на рыбалку, но сейчас он снова сидит — немножко похулиганил», — рассказала артистка.

История прозвучала на фоне обсуждения феномена женщин, вступающих в романы с заключёнными. Участники студии размышляли, почему такие отношения кажутся спасительными, но часто оборачиваются болью и эмоциональной зависимостью.

А депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что заключение брака с мужчинами, отбывающими тюремное заключение, следует держать на контроле из-за огромного количества случаев мошенничества (заключённые втираются в доверие к женщинам и вынуждают пересылать деньги). Он предложил помочь в этом цензурой (администрация тюрьмы должна уведомлять женщину при подозрительной переписке), активно просвещать женщин о серьёзности такого шага и организовывать очные встречи, чтобы они судили о «возлюбленном» не только по переписке.