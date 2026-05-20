Олег Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»

Олег Кононов покинул пост главного тренера московского «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Кононов возглавил команду в октябре 2025 года. По итогам сезона в Лиге Пари (Первой лиге) она заняла девятое место в турнирной таблице.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Торпедо» за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас. Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в Российскую Премьер-лигу!» — отметил Кононов.

Ранее в ходе судебного разбирательства бывший генеральный директор ФК «Торпедо» (Москва) Валерий Скородумов признал себя виновным в деле о подкупе судей. Судья огласила: после признания вины поступило ходатайство обвинения об особом порядке дела Скородумова. Такой порядок предполагает, что фигурант содействует расследованию, а возможный срок наказания не может превышать две трети от максимального.