Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:28

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»

Олег Кононов. Обложка © РИА Новости / Виталий Невар

Олег Кононов. Обложка © РИА Новости / Виталий Невар

Олег Кононов покинул пост главного тренера московского «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Кононов возглавил команду в октябре 2025 года. По итогам сезона в Лиге Пари (Первой лиге) она заняла девятое место в турнирной таблице.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Торпедо» за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас. Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в Российскую Премьер-лигу!» — отметил Кононов.

Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал Энцо Марески
Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал Энцо Марески

Ранее в ходе судебного разбирательства бывший генеральный директор ФК «Торпедо» (Москва) Валерий Скородумов признал себя виновным в деле о подкупе судей. Судья огласила: после признания вины поступило ходатайство обвинения об особом порядке дела Скородумова. Такой порядок предполагает, что фигурант содействует расследованию, а возможный срок наказания не может превышать две трети от максимального.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Торпедо
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar