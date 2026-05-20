Враг у стен Можайска: Дроны поднимут на смертельную битву с борщевиком Сосновского

В Можайском муниципальном округе Подмосковья для борьбы с борщевиком Сосновского подключат специализированные агродроны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Технику будут применять вместе с ручной обработкой и наземным оборудованием. В администрации пояснили, что беспилотники особенно полезны там, где рельеф мешает специалистам работать с ранцевыми опрыскивателями.

«Их преимущество — в меньшей потребности в рабочих ресурсах: для управления достаточно всего двух человек», — рассказали в пресс-службе РИА «Новости».

Перед запуском специалисты подготовили карту полётов, оформили необходимое разрешение и предупредили жителей ближайших населённых пунктов. Начать воздушную обработку планируют после 25 мая.

Борщевик Сосновского — опасное многолетнее растение, вырастающее до трёх метров. Его сок может вызывать сильные ожоги, особенно при контакте кожи с солнечным светом. Растение внесено в «Чёрную книгу флоры Средней России».

Ранее Life.ru рассказывал, что на маркетплейсах некоторые пытаются продать семена того самого борщевика Сосновского. Специалисты также закупили для проверки съедобный борщевик, который применяют в кулинарии. Теперь они выясняют, не маскируют ли под него опасный сорняк.