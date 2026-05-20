Названа дата панихиды по академику Покровскому, выявившему «нулевого пациента» с ВИЧ в СССР

Траурная церемония прощания с академиком Российской академии наук (РАН) Вадимом Покровским, ставшим ведущим специалистов по борьбе со СПИДом в нашей стране и выявившим «нулевого пациента» с ВИЧ, запланирована на 23 мая. Панихида состоится на Троекуровском кладбище.

«Панихида по академику Покровскому планируется в храме на Троекуровском кладбище 23 мая, в субботу, в 12 часов. Пока это предварительно, точное время и место будут окончательно известны в четверг, 21 мая», — уточнил в беседе с ТАСС представитель РАН.

Напомним, на 72-м году жизни скоропостижно скончался академик РАН, профессор Вадим Покровский. Он был заведующим специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В службе его назвали одним из ключевых специалистов, с чьим именем связана история борьбы с ВИЧ-инфекцией в России.