Москвича оштрафовали за оскорбительное обращение в Генпрокуратуру

В Москве суд оштрафовал мужчину после обращения, которое поступило в приемную Генеральной прокуратуры РФ. По материалам суда, в письме содержались оскорбительные высказывания в адрес старшего прокурора отдела приема граждан.

На автора обращения составили административный протокол по статье КоАП «Оскорбление». Дело дошло до суда, который назначил мужчине штраф. Точная сумма взыскания в материалах не указана. При этом сама статья предусматривает наказание в размере от 3 до 5 тысяч рублей.