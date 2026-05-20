Москвича оштрафовали за оскорбительное обращение в Генпрокуратуру
Обложка © ТАСС / Олег Елков
В Москве суд оштрафовал мужчину после обращения, которое поступило в приемную Генеральной прокуратуры РФ. По материалам суда, в письме содержались оскорбительные высказывания в адрес старшего прокурора отдела приема граждан.
На автора обращения составили административный протокол по статье КоАП «Оскорбление». Дело дошло до суда, который назначил мужчине штраф. Точная сумма взыскания в материалах не указана. При этом сама статья предусматривает наказание в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Ранее в Смоленской области суд приговорил местную жительницу к двум годам принудительных работ. Причина — оскорбительные посты о Дне Победы, которые она выложила в интернет. А в Финляндии осудили мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов.
