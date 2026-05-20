«Нужен план Б»: Европа лихорадочно ищет выход на случай развала НАТО из-за США

В Европе некоторые страны озадачились созданием секретных планов по ведению боевых действий против РФ без помощи НАТО, если американский лидер Дональд Трамп всё же реализует свои угрозы и выведет Штаты из альянса. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на военное руководство ряда государств НАТО.

В Европе, как пишет издание, давно сочли тревожным звоночком нападки Трампа на Гренландию, входящую в состав Дании. Лидер США неоднократно уверял, что ему нужен этот остров, а значит Европа должна пойти политику навстречу. Трамп даже выражал готовность захватить Гренландию. Хотя в Европе такой сценарий считается маловероятным, однако некоторые страны всё же забеспокоились.

«Гренландский кризис стал тревожным сигналом, и мы поняли, что нужен план Б», — поделился шведский чиновник.

В ЕС дпускают создание альтернативной европейской оборонной структуры, к которой могли бы даже присоединиться страны Северной Европы. Сейчас в кулуарах обсуждают именно то, как предстоит действовать в случае если НАТО «даст сбой» по вине Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в жёсткой форме поставил под сомнение целесообразность существования НАТО после того, как некоторые союзники «кинули» Вашингтон в самый разгар конфликта с Ираном. Евроатлантическое единство дало трещину, и трещина эта может оказаться фатальной, подчеркнул он.