В Москве пройдет конференция о новых вызовах для маркетинга

В Москве 26 мая пройдёт конференция ПОТОК, где предприниматели, маркетологи и digital-специалисты обсудят, как бизнесу работать в условиях дорогого трафика, нестабильных рекламных каналов и постоянных изменений алгоритмов.

Организаторы ожидают более 1200 участников. Среди них — директора по маркетингу, владельцы компаний, специалисты по продвижению, продажам, аналитике и внедрению технологических решений.

Главная тема конференции — не теория о «новом маркетинге», а прикладной разбор того, что делать, когда привычные инструменты перестают давать прежний результат. В программе заявлены выступления и практические сессии о работе с ИИ, перераспределении рекламных бюджетов, клиентской базе, блогерах, видеомаркетинге, воронках продаж и B2B-продвижении.

Участникам обещают показать реальные кейсы: как компании адаптируются к изменению алгоритмов платформ, собирают аналитику, автоматизируют процессы и ищут каналы, где ещё можно привлекать клиентов без резкого роста затрат.

«Привычные маркетинговые каналы проходят через серьезные испытания. Аукционы перегреты, старые связки перестают окупаться, а стоимость лида растет. Мы создали площадку, где специалисты могут открыто обсудить эти вызовы, пересобрать свои стратегии, подходы и найти модели привлечения клиентов, которые действительно приносят результат прямо сейчас», — рассказал представитель организатора мероприятия, генеральный директор Сергей Косогоров.

Кроме выступлений, на конференции будут работать практические залы. Там разберут настройку рекламы, создание промптов для нейросетей, сборку дашбордов, работу с воронками продаж и способы повысить конверсию, когда трафик уже есть.

Отдельный блок посвятят закрытым обсуждениям и мастермайндам. В таком формате участники смогут разобрать не только успешные кейсы, но и ошибки: неудачные гипотезы, потерянные бюджеты и решения, которые не сработали.

Параллельно с деловой программой откроется выставка технологических сервисов для бизнеса. На ней представят решения для автоматизации, аналитики, клиентских данных и управления маркетинговыми процессами.