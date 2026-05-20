Спасали мирных жителей и жертвовали собой: Какими героями запомнилось освобождение Мариуполя

20 мая — одна из важнейших дат в истории Донбасса. В этот день спустя годы после подавления пророссийского восстания Мариуполь был освобождён от ВСУ. В годовщину Министерство обороны РФ опубликовало подборку героев, чьими подвигами запомнилась та операция.

В ведомстве напомнили, что за каждой боевой задачей стояли не только танки и орудия, а живые люди — офицеры и солдаты с несгибаемой волей. В подборку вошли те, кто штурмовал опорные пункты, спасал мирных жителей и прикрывал товарищей грудью. Среди них есть те, кто продолжает служить России сегодня, и те, кто навсегда остался в бессмертии.

Магомед Акуев и Савелий Конов. Фото © Telegram/Минобороны России

Магомед Акуев — мастер штурма опорных пунктов в городских кварталах. Грамотно руководил ведением штурмовых действий и овладением опорных пунктов противника в городе Мариуполе. Савелий Конов уничтожил укрепрайон и снайперов ВСУ. В ходе боёв за Мариуполь он работал на противотанковом ракетном комплексе. Благодаря его грамотным действиям был поражён укрепрайон ВСУ в многоэтажном здании: уничтожены пулемётные точки и снайперская лежка с личным составом, откуда боевики вели прицельный огонь по нашим штурмовым группам.

Михаил Марцев и Владислав Головин. Фото © Telegram/Минобороны России

Михаил Марцев вёл морскую пехоту сквозь огонь Мариуполя. Командовал батальоном морской пехоты при штурме Мариуполя. Руководил боями за заводы «Ильича» и «Азовсталь». В 2024 году офицеру присвоено звание Героя России. Владислав Головин принял командование после ранения командира, бился на «Азовстали», где его взвод участвовал в боях; он успешно выполнил боевые задачи, но в ходе разведки получил тяжёлое ранение, однако продолжал руководить подразделением и эвакуацией раненых.

Эдуард Дьяконов и Радислав Хугаев. Фото © Telegram/Минобороны России

Эдуард Дьяконов накрыл собой гранату, спасая сослуживцев. 24 марта 2022 года, в ходе боёв за Мариуполь, разведчик Дьяконов увидел упавшую рядом с сослуживцами гранату и накрыл её своим телом. Ценой своей жизни он спас 13 товарищей. Звание Героя России присвоено посмертно. Радислав Хугаев вызвал огонь на себя, прикрывая отход раненых товарищей. 27 марта 2022 года его группа попала в засаду боевиков. Двое товарищей Радислава получили ранения; он оказал им помощь и дал команду на отход. Ценой собственной жизни, вызвав огонь на себя, прикрыл отступление группы.

Станислав Гетман и Даниил Пшеничный. Фото © Telegram/Минобороны России

Станислав Гетман спас десятки мирных жителей. Взвод под его командованием умело действовал во время боёв как в пригороде, так и в черте города. Благодаря его профессионализму были эвакуированы и тем самым спасены десятки мирных жителей. Даниил Пшеничный обеспечивал успех штурма. Будучи командиром боевой машины пехоты, выполнял задачу по прикрытию военнослужащих. Уничтожил несколько пулемётных точек противника. Благодаря отважным действиям Даниила штурмовые подразделения выполнили поставленную задачу, уничтожив до 30 человек личного состава ВСУ.

«Их объединяет одно — все они герои», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные вывели из прифронтовой зоны на юго-западе ДНР семью (пожилых супругов и их сына), за которой охотились дроны ВСУ. Как рассказал один из спасённых, «крылья» не давали выйти из подвала — люди постоянно сидели в подвалах, выходили, «слушая», даже в туалет — с опаской, просто не давали жизни, охотились. По его словам, семье неоднократно приходилось менять укрытия, так как прежние подвалы становились небезопасными после ударов беспилотников, и такая обстановка сохранялась с момента ухода украинских подразделений из их населённого пункта.