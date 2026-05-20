Трамп высказался о встрече Путина и Си Цзиньпина: Я хорошо лажу с ними обоими

Напомним, 20 мая в Пекине состоялись официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа. После этого главы государств подписали целый чемодан (без преувеличения) документов, сделали заявления для прессы и посетили выставку. Далее лидеры встретились за чаем. Неформальная встреча проходит в узком составе — в формате «4+4». В Кремле ранее заявили, что чаепитие станет ключевым событием визита Путина в Пекин. Именно этот формат считается наиболее значимым для обсуждения ключевых тем — за закрытыми дверями и в дружеской обстановке.