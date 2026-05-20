Сама сталкивалась: Каллас вручили наклейку с визгливой собакой, символизирующей Прибалтику

Глава евродипломатии Кая Каллас получила в подарок наклейку с изображением чихуахуа на фоне флагов стран Прибалтики. Презент ей преподнёс депутат Европарламента из Латвии Рихардс Колс, пишет Euractiv. Страны региона часто сравнивают с собаками данной породы из-за небольшого размера и любви к громким, воинственным заявлениям в адрес РФ.

Депутат из Латвии Колс подарил Кае Каллас наклейку с «балтийской чихуахуа». Фото © Х / RihardsKols

«Колс... украдкой передал записку... Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с «балтийской чихуахуа», — говорится в публикации.

По словам Колса, Каллас, которая родом из Эстонии, сможет оценить шутку, так как сама сталкивалась с таким сравнением. Депутат опубликовал изображение собаки в социальных сетях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Каю Каллас с лягушонком Кермитом. Так она отреагировала на очередные высказывания главы евродипломатии о России, подчеркнув, что та озвучивает чужие идеи, которые выходят за рамки её полномочий.