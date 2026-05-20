«Она кто, Баба Ванга?» Захарова пристыдила Каллас за пророчества о России

Кая Каллас не имеет права говорить от имени европейских стран без их на то решения, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы евродипломатии о невозможности возврата к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания СВО.

По словам дипломата, даже внутри Евросоюза никто не может чётко сформулировать, кто такая Каллас и почему она говорит от имени всего ЕС. Она всего лишь менеджер, нанятый бюрократ, который имеет свой мандат и не имеет права за него выходить.

«Кто она такая, чтобы говорить Германии, Италии, Швеции и другим странам, как они будут жить в будущем? Если она баба Ванга, то надо так и сказать», — сыронизировала Захарова.

Ранее Мария Захарова сравнила Каю Каллас с лягушонком Кермитом. Она прокомментировала очередные высказывания главы евродипломатии о России и подчеркнула, что политик озвучивает чужие идеи, которые находятся вне её мандата.