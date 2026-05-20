«Для чего деньги тратятся?»: Матвиенко возмутилась «баланде» в пензенских больницах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что качество питания в больницах России должно быть под жёстким контролем — кормить людей «баландой» нельзя. Поводом для высказываний стали жалобы на еду в медучреждениях Пензенской области.

«Больница — это не ресторан и никто не требует там деликатесов, питание должно быть здоровое, простое, но вкусное. Вот пишут: «есть невозможно». <...> Вот даже в детской хирургии, ну невозможно. Коллеги, так нельзя. Качество питания в больницах должно быть на жёстком контроле. Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И всё это идёт в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?» — сказала Матвиенко.

Она обратилась к присутствующему в зале врио зампреда правительства — министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву и уточнила, когда он последний раз был в больнице региона и там обедал. Матвиенко подчеркнула, что вопрос с качеством питания в больницах «уж точно можно решить».

Ранее в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя у 33 воспитанников заподозрили острую кишечную инфекцию. В учреждении проводят отбор проб еды, смывов с поверхности и проверяют сотрудников, которые готовили и раздавали пищу. Возраст пострадавших — от 11 до 15 лет.