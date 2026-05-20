Гуцан напомнил о наказании за затягивание приставами изъятия имущества в казну

Генпрокурор России Александр Гуцан напомнил, что должностные лица несут ответственность за затягивание передачи государству изъятых судом активов. Его слова привели в пресс-службе ведомства после заседания по вопросам распоряжения государственным имуществом и принудительного исполнения судебных решений.

«Несмотря на активную исковую работу [прокуроров] и значительный объём взысканного в казну имущества, дальнейший надзор за исполнением уполномоченными органами судебных постановлений требует внесения значительных коррективов», — отметил Гуцан.

По его словам, есть недоработки в том, как проводится передача изъятых активов, возникает некий сумбур по срокам и сохранности имущества. Генпрокурор добавил, что также приставы часто затягивают исполнения решений по искам, не имея на это веских оснований. Как итог — владельцы продолжают зарабатывать на имуществе, которое по документам уже обращено в доход РФ.

Ранее Гуцан отчитался, что российской казне удалось вернуть частные активы на сумму 2,5 триллиона рублей, включая 32 стратегических предприятия из нефтегазовой, портовой и транспортной отраслей.