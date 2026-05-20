«Миллиард информационных пузырей»: Как ИИ меняет медиа и рынок труда

В Нижнем Новгороде завершился третий день конференции ЦИПР-2026. Эксперты из медиа, технологий, связи и ИТ обсуждали, как искусственный интеллект влияет на сервисы, контент, бизнес и рынок труда, а также как отрасль переходит от экспериментов к полноценным продуктам и экосистемам.

На одной из сессий говорили о том, как ИИ помогает в бизнесе и жизни. Алексей Авдей из «Рамблера» отметил, что главное преимущество искусственного интеллекта — возможность выстраивать диалог и копать глубже, давая персонализированный опыт. При этом компания тратит много сил на проверку фактов, потому что правдивая информация заставляет пользователя возвращаться.

Анна Иванова, исполнительный директор «Рамблера», поддержала коллегу. Она заявила, что мультиагентные ИИ-системы в журналистике повышают качество контента и освобождают время редактора для «классической» работы — экспертных комментариев, креатива и глубоких историй «на подумать».

Валерий Сидоренко из группы «Р.И.М. — Интериум» выразил опасение: из-за персонализации люди перестают читать длинные тексты и посещать сайты, получая короткие адаптированные ответы.

«Моё убеждение, что в ближайшие 5-7 лет это изменится ещё сильнее. Это будет уже не общество, где есть какое-то мнение – по сути, оно будет состоять из миллиарда счастливых индивидуальных информационных пузырей», — сказал Сидоренко.

Олег Капранов из «Российской газеты» считает, что нейросети заменят прежде всего тех, кто ими не умеет пользоваться. Поэтому применять ИИ нужно обязательно, иначе можно потерять актуальность на рынке труда.

На сессии о производительности труда Александр Журавлёв из юридической компании ЭБР отметил, что бизнесу не хватает базовых процессов для защиты интеллектуальной собственности. Он подчеркнул: важно не просто иметь регламент на бумаге, а чтобы он реально работал.

«Хаос невозможно автоматизировать», — сказал Журавлёв.

Ранее стало известно, что с нового учебного года российские школьники будут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Интерес к дисциплине проявился во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике.