Шура купил квартиру на деньги от коллектива ради собаки и теперь ищет ей жениха

Певец Шура (Александр Медведев) отметил 51-летие в одном из ночных клубов Москвы и похвастался главным подарком — собственной квартирой. О приобретении жилья артист рассказал корреспонденту Пятого канала. По его словам, большой вклад внесли коллеги — коллектив сделал ему такой подарок на день рождения.

Сам исполнитель добавил, что квартира куплена за наличные, ипотека закрыта.

«Я купил за наличку. Я просто должен в нашем роду. Пашин (концертный директор) чуть-чуть добавил», — сказал он.

Певец подчеркнул, что решил приобрести собственное жильё ради собаки. Теперь он ищет своей любимице кобеля — чтобы она принесла щенят.

Новая квартира находится всего в четырёх домах от старой. Шура решил переезжать с приключениями: они с помощницей упаковали 22 больших мешка, погрузили на тележку и покатили по району.

«Катя говорит: «Давай ГАЗель закажем». Я говорю: "Давай пешком пойдём"», — посмеялся артист.

А ранее Дима Билан продал свой особняк в элитном посёлке под Москвой, чтобы купить новый. Двухэтажный особняк площадью 440 кв. м находился в коттеджном посёлке «Монтевиль» на Новой Риге. Стоимость дома составляла 250 млн рублей.