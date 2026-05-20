ЦБ установил курс доллара ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года

Банк России установил курс доллара на 21 мая на уровне 70,95 рубля, снизив его на 34 копейки. Ниже 71 рубля американская валюта не опускалась с 8 февраля 2023 года.

Курс евро упал на 80 копеек, до 81,98 рубля. Юань подешевел на 4 копейки — до 10,42 рубля.

Для сравнения: официальный курс на 20 мая составлял 71,29 рубля за доллар, 82,79 рубля за евро и 10,45 рубля за юань.

Ранее сообщалось, что рубль с начала апреля показывает надёжность и устойчивость среди всех валют мира. Российская валюта укрепилась к доллару примерно на 12%. Причиной роста стала высокая цена на нефть и газ после военного конфликта США и Израиля против Ирана, который затронул все страны Ближнего Востока. При этом рубль продолжает укрепляться второй год подряд.