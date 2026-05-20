«Мой рейтинг там 99%»: Трамп захотел править Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания нынешнего президентского срока мог бы попробовать себя в роли премьер-министра Израиля. Во время общения с журналистами Трамп отметил, что его рейтинг в еврейском государстве якобы находится на уровне 99%.

«Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра», — сказал американский лидер, добавив, что после завершения своего срока может «поехать в Израиль».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военных действий в Иране. Разговор по телефону состоялся как раз перед закрытым заседанием израильского совета по безопасности. На правительственном собрании по случаю Дня Иерусалима Нетаньяху сообщил, что спросит республиканца о его поездке в Китай и впечатлениях от неё.