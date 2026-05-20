Россияне вернули в оборот 252 млн рублей за «Монетную неделю»

За время акции «Монетная неделя» россияне вернули в оборот более 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Вес мелочи составил 252 тонны — это на 2 тонны больше, чем во время прошлой акции в октябре, сообщили в Банке России.

«В течение весенней «Монетной недели», которая проходила в апреле 2026 года, удалось вернуть в оборот на 2 тонны мелочи больше, чем в прошлый раз. Люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей. Это на 7 млн рублей больше, чем осенью», — сообщили в регуляторе.

Люди сдавали монеты не только в банках и магазинах, но и в кассах пригородных вокзалов. Основная доля (86,7%) пришлась на рублёвые монеты, остальное — на копейки. Акция проходила с 6 по 18 апреля. Адреса участников и условия публиковались на сайте монетнаянеделя.рф. Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты и после акции. В ЦБ также напомнили, что можно расплачиваться мелочью в повседневной жизни — не обязательно ждать специальной недели.

Ранее Национальный банк Казахстана сообщил о выпуске серебряной коллекционной монеты, посвящённой Золотой Орде — государству, которое существовало на территории Евразии в XIII–XV веках. Монету сделают из серебра 925-й пробы с позолотой. Вес — 62,2 грамма, диаметр — 50 миллиметров. Тираж составит всего 1000 экземпляров. Номинал монеты — 2000 тенге (около 4,3 доллара).