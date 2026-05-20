20 мая, 16:13

Трамп хочет построить под Белым домом шестиэтажный бункер за 400 миллионов

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах не только перестроить восточное крыло Белого дома под бальный зал, но и возвести под ним шестиэтажный бункер. Проект предполагает создание помещения площадью около 8 тысяч квадратных метров, передаёт агентство Reuters.

Стоимость работ оценивается в 400 миллионов долларов. Американский лидер заявил, что наземная часть комплекса выполняет роль защитного купола для подземной инфраструктуры, и объект строится с защитой от возможных атак, включая дронов.

В подземной части предусмотрены помещения для военных, комнаты для совещаний и полноценный госпиталь; на крыше появятся площадки для беспилотников и снайперские позиции. Всё здание будет оснащено пуленепробиваемыми стёклами толщиной около 10 см. Проект финансируется исключительно за счёт частных пожертвований, утверждает глава государства.

Трамп высказался о встрече Путина и Си Цзиньпина: Я хорошо лажу с ними обоими

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что почти двукратное подорожание строительства бального зала в президентской резиденции (с 200 до почти 400 миллионов долларов) связано с увеличением габаритов и применением гораздо более дорогих материалов, чем предполагалось изначально. Трамп заверил, что работы кипят и даже опережают график.

Анастасия Никонорова
