Трамп хочет построить под Белым домом шестиэтажный бункер за 400 миллионов

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах не только перестроить восточное крыло Белого дома под бальный зал, но и возвести под ним шестиэтажный бункер. Проект предполагает создание помещения площадью около 8 тысяч квадратных метров, передаёт агентство Reuters.

Стоимость работ оценивается в 400 миллионов долларов. Американский лидер заявил, что наземная часть комплекса выполняет роль защитного купола для подземной инфраструктуры, и объект строится с защитой от возможных атак, включая дронов.

В подземной части предусмотрены помещения для военных, комнаты для совещаний и полноценный госпиталь; на крыше появятся площадки для беспилотников и снайперские позиции. Всё здание будет оснащено пуленепробиваемыми стёклами толщиной около 10 см. Проект финансируется исключительно за счёт частных пожертвований, утверждает глава государства.