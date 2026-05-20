Туск допустил «решительный ответ» НАТО на обострение конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что Североатлантический альянс может принять жёсткие меры в случае дальнейшего обострения украинского конфликта. Соответствующее заявление политика приводит Sky News.

«Политика России в отношении Украины и соседних стран может привести (и в ближайшем будущем) к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ», — отметил Туск.

При этом польский премьер добавил, что западные страны «хотели бы избежать неприятных событий». Конкретных сценариев, при которых НАТО могло бы задействовать военный механизм, глава польского правительства не уточнил.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X, что наибольшей угрозой для НАТО является «продолжающийся распад» альянса — не внешние враги, а внутренние процессы. Он призвал сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту «катастрофическую тенденцию».