Не Россия: Польский премьер обеспокоен реальной угрозой существованию НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что наибольшей угрозой для НАТО является «продолжающийся распад» альянса. Об этом политик написал в соцсети X.

По его словам, речь идёт не о внешних врагах, а о внутренних процессах. Туск призвал сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту «катастрофическую тенденцию».