Не Россия: Польский премьер обеспокоен реальной угрозой существованию НАТО
Дональд Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что наибольшей угрозой для НАТО является «продолжающийся распад» альянса. Об этом политик написал в соцсети X.
По его словам, речь идёт не о внешних врагах, а о внутренних процессах. Туск призвал сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту «катастрофическую тенденцию».
Напомним, Пентагон объявил о выводе с территории Германии 5 тысяч американских военных в течение ближайших полугода–года. Президент США Дональд Трамп также пригрозил вывести войска из Испании и Италии из-за поведения руководства этих стран. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус назвал ожидаемым решение о передислокации пяти тысяч военнослужащих из Германии, добавив, что присутствие американцев в Европе выгодно обеим сторонам. Представитель альянса Аллисон Харт сообщила в соцсети, что НАТО связалось с Вашингтоном для уточнения деталей шага.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.