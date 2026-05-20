Три квартиры и пять автомобилей пострадали в Белгороде при атаке ВСУ

В результате удара ВСУ по Белгороду повреждения получили три квартиры и пять автомобилей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам главы города, наиболее серьёзно пострадала одна из квартир — там оказались пробиты кровля и потолок. В другой квартире сильно повреждён балкон, а в третьей из-за ударной волны треснул потолок.

Как отметил Демидов, пострадавших в результате атаки нет. Также он сообщил, что подрядчики оперативно займутся ремонтом кровли, чтобы избежать подтоплений в случае дождей.

А ранее сообщалось, что в Херсонской области после удара украинского беспилотника по автомобилю погиб курьер, доставлявший хлеб. Местные власти предупредили: дорога к линии разграничения остаётся крайне опасной. Поэтому не все соглашаются доставлять продукты в регион.