20 мая, 16:20

Три квартиры и пять автомобилей пострадали в Белгороде при атаке ВСУ

Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

В результате удара ВСУ по Белгороду повреждения получили три квартиры и пять автомобилей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам главы города, наиболее серьёзно пострадала одна из квартир — там оказались пробиты кровля и потолок. В другой квартире сильно повреждён балкон, а в третьей из-за ударной волны треснул потолок.

Как отметил Демидов, пострадавших в результате атаки нет. Также он сообщил, что подрядчики оперативно займутся ремонтом кровли, чтобы избежать подтоплений в случае дождей.

FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль «Мираторга» в Брянской области, водитель ранен

А ранее сообщалось, что в Херсонской области после удара украинского беспилотника по автомобилю погиб курьер, доставлявший хлеб. Местные власти предупредили: дорога к линии разграничения остаётся крайне опасной. Поэтому не все соглашаются доставлять продукты в регион.

Александра Мышляева
