В Тверской области в пельменях нашли сальмонеллу и кишечную палочку

Специалисты Тверской испытательной лаборатории выявили в пробе мясных пельменей опасные бактерии — сальмонеллу и бактерии группы кишечной палочки. Образец был отобран на одном из предприятий Верхневолжья в рамках государственного пищевого мониторинга.

В лаборатории пояснили, что присутствие сальмонеллы свидетельствует о плохом санитарном состоянии производства и нарушении правил хранения сырья и готовой продукции. А выявление кишечной палочки указывает на возможное фекальное заражение: микроорганизмы могли попасть в пищу из воды, с оборудования, через руки персонала или из других источников. Результаты исследований направлены в Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.