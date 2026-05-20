В Тверской области в пельменях нашли сальмонеллу и кишечную палочку
Пельмени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Helena Zolotuhina
Специалисты Тверской испытательной лаборатории выявили в пробе мясных пельменей опасные бактерии — сальмонеллу и бактерии группы кишечной палочки. Образец был отобран на одном из предприятий Верхневолжья в рамках государственного пищевого мониторинга.
По техническому регламенту, наличие сальмонеллы в 25 граммах продукта не допускается. Бактерии группы кишечной палочки также являются недопустимым показателем.
В лаборатории пояснили, что присутствие сальмонеллы свидетельствует о плохом санитарном состоянии производства и нарушении правил хранения сырья и готовой продукции. А выявление кишечной палочки указывает на возможное фекальное заражение: микроорганизмы могли попасть в пищу из воды, с оборудования, через руки персонала или из других источников. Результаты исследований направлены в Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.
Ранее в охлаждённых желудках и печени цыплят бренда «Первая свежесть», продававшихся в подмосковном «Глобусе» на Новорижском шоссе, обнаружили сальмонеллу. Производитель — ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска — уже получил предупреждение от Роспотребнадзора. Сальмонелла вызывает тяжёлое пищевое отравление с высокой температурой, рвотой, диареей и обезвоживанием.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.