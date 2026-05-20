А «холостяк» и рад: Ошибка в ЗАГСе превратила в ничто брак россиянки и лишила её имущества в суде

Жительница Калининградской области 20 лет считала себя замужем, но при попытке развода выяснилось, что её брак был «фантомом». Суды отказали женщине в разделе имущества, так как в архивах ЗАГСа не оказалось записи о регистрации их отношений. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Как рассказывает девушка, пара расписалась в 1996 году, а через два года у них родился ребёнок. За время совместной жизни они нажили коттедж, несколько земельных участков и иномарку — всё было оформлено на супруга. Когда отношения дали трещину, женщина решила претендовать на половину нажитого, однако смогла приложить к иску лишь копию свидетельства о браке (оригинал хранился у мужа).

Судья усомнился в подлинности документа и направил запрос в ЗАГС. Оказалось, что запись акта о заключении брака отсутствует, а свидетельство с теми же серией и номером было выдано совсем другим людям. Предположительно, произошла ошибка при оформлении: чужие данные случайно скопировали или перепутали.

В суде «холотяк» не растерялся и заявил, что они дейсвительно никогда не бракосочетались, и потребовал оставить всё имущество себе. Суды всех инстанций встали на его сторону. Даже штамп в паспорте и нотариальные согласия на продажу недвижимости, где женщина фигурировала как «супруга», не помогли. Женщина вместе с адвокатом намерена продолжать борьбу за справедливость.

